طعن تلميذ في ساحة مدرسة: عقوبة ثقيلة لطفل الـ15 سنة..وهذه التفاصيل..

قال الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية فريد بن جحا, اليوم الجمعة إن حادثة طعن تلميذ من قبل زميله داخل ساحة مدرسة إعدادية بمدينة بنبلة من ولاية المنستير، هي جريمة تكيف بمحاولة القتل العمد مع سابقية القصد .

و أكد فريد بن جحا,في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أن الجريمة وقعت بعد مناوشة بين تلميذين قام على اثرها المعتدي بالتسلح بسلاح أبيض و العودة إلى المدرسة أين اعتدى على زميله بعدة طعنات في مكان قاتل و تحصن بالفرار, مضيفا أن عقوبات ثقيلة تنتظر طفلا لا يتجاوز عمره ال15.

و أضاف فريد بن جحا أن أعوان فرقة الشرطة العدلية بجمال تمكنوا من القاء القبض على المعتدي في حين خضع المتضرر لتدخل جراحي بمستفشى سهلول وحالته مستقرة حاليا.

و أكد أنه و باستشارة النيابة العمومية بالمنستير أذنت بالاحتفاظ بالمعتدي في انتظار فتح بحث تحقيقي في الجريمة المرتكبة مؤكدا أنه سيتم التعامل مع الجريمة وفق ما وضعته مجلة حماية الطفل من اليات للتعامل مع الأطفال وسيعرض على قاضي تحقيق مختص في الطفولة.

وعن العقوبة المنتظرة في قضية الحال,أكد فريد بن جحا أن الطفل البالغ من العمر 15 عاما تنتظره عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات حسب قوله.