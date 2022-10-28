أريانة: أفارقة يدلسون أوراق لاستغلالها في استخراج شهادات اقامة بتونس..

قامت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية باريانة الشمالية بالإحتفاظ بأفارقة قاموا بتدليس الوثائق لاستغلالها في استخراج شهادات الإقامة بالبلاد التونسية وذلك اثر إشتباه مكتب الاجانب في صحة الوثائق التي قدمها شخصان زعما انهما يدرسان بالجامعة .

و خلال التحري معهما اعترفا بحصولهما على الوثيقتين من طرف شخص اخر مختص في تدليس الوثائق ، بالتنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة محل سكناه بالعاصمة والقبض عليه أين تم حجز 64 وثيقة مدلسة من بينها شهادات علمية ووثائق أخرى معرفة بالإمضاء يتولى التفويت بالبيع في الوثيقة الواحدة بمبلغ 700 دينار.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “تكوين وفاق إجرامي بقصد الإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس” والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.