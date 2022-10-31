القصرين: معتمد تالة يوضّح أسباب بطء تقدّم أشغال بناء المستشفى الجهوي بتالة

رغم انطلاقها في جانفي 2021، لم يتجاوز تقدّم أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف -ب- بمعتمدية تالة في ولاية القصريننسبة 30 بالمائة، وقد أرجع معتمد تالة جوهر الشعباني التأخير الحاصل إلى تعطّل الأشغال في فترة فقدان مادة الحديد من السوق الوطنية وفترة إضراب المصمّمين.

وأضاف الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن الأشغال، التي حدّدت مدتها بـ24 شهرا، تعطّلت للأسباب المذكورة وعادت ببطء بسبب مطالبة المقاول بمراجعة الأثمان بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وبخلاص مستحقاته.

وأبرز أنه بعد خلاص مستحقات المقاول، استؤنفت الأشغال بنسق حثيث خاصة بعد استكمال بناء أسس وأرضية المشروع وتجاوز كل العراقيل المتعلقة بالأرضية الصعبة ذات الطبيعة الصخرية، مؤكدا أن المقاول وعد بتسليم المشروع بعد سنة من الآن.

واعتبر المعتمد أن المستشفى الجهوي صنف-ب- بتالة سيساهم في تطوير البنية التحتية والخدماتية الصحية بتالة والمناطق المجاورة لها، وفق تقديره.

يذكر أن المشروع مبرمج منذ سنة 2012 في إطار إتفاقية قرض مبرمة بين البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الصحة بكلفة تقدر بـ58 مليون دينار بين بناء وتجهيز، وقد شهد المشروع تعطيلا في الإنجاز بسبب غياب إعتمادات إضافية مقدرة بـ12 مليون دينار والتي تم توفيرها من قبل البنك الإسلامي للتنمية وإبرام الصفقة مع مقاولة تونسية.

ويمتد المستشفى على مساحة تقدر بـ4 هكتارات ومساحة مغطاة تبلغ 11 ألفا و785 مترا مربعا، وتقدّ طاقة استيعابه بـ105 أسرّة استشفاء، و8 أسرّة انعاش، و3 قاعات عمليات، وقسم استعجالي، ومخبرا، وقسم أشعة، وقاعة انتظار، وعيادة خارجية، وصيدلية، ومطبخا، ومغسلة، وقسما للأموات.