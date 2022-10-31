صفاقس: انطلاق موسم جني الزيتون بصفاقس 2023/2022 وسط توقعات بتراجع الصّابة

انطلق اليوم الأحد بولاية صفاقس موسم جني الزيتون 2022/2023 وسط توقعات بتراجع الصابة مقارنة بالموسم الفلاحي المنقضي، حيت قدرت المصالح الفلاحية بحوالي 68 ألف طن من الزيتون ما يعادل 15 ألف طن من الزيت مقابل 175 ألف طن من الزيتون و39 ألف وطن من الزيت في الموسم الفارط.

وأعطى والي صفاقس فاخر الفخفاخ رفقة عدد من الإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية والهياكل المهنية إشارة انطلاق موسم الجني لهذه السنة في إحدى الضيعات الفلاحية بطريق منزل شاكر كلم 16 من معتمدية صفاقس الجنوبية.

وشكلت عملية إعطاء إشارة انطلاق الموسم مناسبة استمع خلالها الوالي ومرافقوه إلى مشاغل الفلاحيين بالمنطقة ، قبل أن تتم معاينة نشاط معصرة على ملك أحد الخواص محاذية للضيعة ومتابعة مراحل عصر الزيتون بالطريقة العصرية.

كما اطلع الوالي على عينات من الزيتون المعد للبيع لفائدة أصحاب المعاصر قصد تحويله إلى زيت صالح للاستهلاك وذلك بفضاء سوق الإنتاج ذات المصلحة الوطنية بقرمدة من معتمدية صفاقس الجنوبية الذي يعد من أكبر أسواق بيع الزيتون في الجمهورية حيث يستقبل كميات كبيرة من الزيتون من صفاقس والجهات الاخرى المنتجة لهذه المادة في الجنوب والساحل.

وعبر رئيس جمعية تونس للزيتونة فوزي الزياني على هامش انطلاق الموسم الجديد عن مخاوف الفلاحين والمنظمات المهنية الفلاحية من تقهقر الجهة في مجال إنتاج وتحويل الزيتون منتقدا تعطل برنامج تشبيب غابة الزيتون المتهرمة بالجهة كما وعدت بذلك وزارة الفلاحة وفق قوله. كما انتقد تعطل برنامج الفلاحة المندمجة في ثلاث معتمديات هي بئر علي ومنزل شاكر والحنشة علما وأن التمويلات الخاصة بهذا المشروع الذي تم إقراره منذ 2016 عن طريق البنك الإسلامي للتنمية موجودة ويتضمن محورا خاصا بتشبيب الغابة وتعويض الغراسات المتهرمة بغراسات جديدة.

واعتبر مندوب الفلاحة في صفاقس الطاهر المباركي أن من أسباب عدم تقدم برامج تشبيب الغابة عزوف الفلاحين ورفضهم الانخراط فيها

يذكر أن ولاية صفاقس تعد قرابة 70 ألف مستغلة فلاحية في قطاع الزيتون تمتد على 364 ألف هكتارا وتمثل قرابة 20 بالمائة من المساحة الجملية للقطاع على الصعيد الوطني وتشتمل على 10 آلاف هكتار من المساحات السقوية وهي مساحة متدنية بالمقارنة مع الولايات المجاورة بسبب نقص الموارد المائية وملوحتها المرتفعة في حين تصل مساحة الزيتون البعلي إلى 354 ألف هكتار وتعد 7 مليون أصل زيتون إضافة إلى مليوني أصل في المساحات السقوية.