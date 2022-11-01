المهدية: فرق مكافحة التهريب الديوانيّة بالجهة تحرّر 55 محضرا بأكثر من مليون دينار خلال شهر أكتوبر المنقضي



حرّرت فرق مكافحة التهريب والتجارة الموازية التابعة للديوانة التونسية بجهة المهدية، خلال شهر أكتوبر المنقضي، 55 محضرا بلغت قيمتها مليون و71 ألف دينار.

وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة، خلال نفس الفترة، 7 أطنان من البطاطا و9ر1 طن من الطماطم مضاعفة التركيز.

وأسفرت 6410 زيارة مراقبة، أمّنها 58 فريقا مشتركا بين التجارة والأمن، عن حجز 700 كلغ من الشعير المدعّم و152 كراسّا مدرسيّا مدعّما، إلى جانب 2529 علبة سجائر.

ورفعت الإدارة الجهوية للتجارة، خلال الشهر المذكور، 388 مخالفة تعلّق 114 منها بالزيادة في الأسعار والبيع بأسعار غير قانونية، فيما تعلقت 87 مخالفة بعدم إشهار الأسعار، إلى جانب 38 مخالفة ارتطبت بآلات الوزن، و24 بإخفاء أو احتكار منتوجات، و23 بالفوترة، ومخالفة واحدة بسبب الاخلال بتراتيب الدعم وأخرى للبيع المشروط.

وتشهد الجهة عودة تدريجية لبعض المواد الاستهلاكية المدعمة، والتي شهدت نقصا أو انقطاعا كليا من الأسواق، على غرار الزيت المدعم والسكر.

واستقر توزيع مواد أخرى على غرار الحليب ومشتقاته والبنّ، لتصبح متوفرة بالمحلات البيع بالتفصيل والمساحات التجارية الكبرى.