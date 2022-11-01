تحذير من “القريب” ومن تزايد انتشار “كورونا” خلال الشهرين القادمين..

ينتحل صفة قاضِِ على ” الفايسبوك” ويحاول استدراج أشخاص..

حادث إصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة خفيفة..وهذه حصيلة الجرحى..

تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في جريمة قتل تلميذة لحارس معهد بسليانة..

ميناء حلق الوادي : حجز كمية من مخدر القنب الهندي بأمتعة مواطن تونسي مقيم بالخارج

2022/11/01 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، من حجز كمية من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام داخل ثلاث أجهزة كهرومنزلية بأمتعة مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي
وقد تشكك أعوان الديوانة المكلفين بالتفتيش في محتوى أمتعة المسافر المذكور وبتمريرها على جهاز الكشف بالأشعة تبيّن وجود أجسام غريبة داخل جهاز تلفاز وآلة لقلي البطاطا وآلة لرحي اللحم
وبفتح اللآلات المذكورة وتفتيشها تم العثور داخلها على 63 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 6.5 كلغ
وتم تحرير محضر في الغرض وجرى إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn