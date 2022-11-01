6 ملايين و387 ألفا و25 شخصا يستكملون التلقيح ضد كورونا إلى حدود 31 أكتوبر 2022



– استكمل 6 ملايين و387 ألفا و25 شخصا تلقيحهم ضد كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح إلى غاية 31 أكتوبر الفارط.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغها الدوري حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، الثلاثاء، أن عدد الملقحين بالجرعة الثالثة بلغ مليونا و250 ألفا و615 شخصا فيما لم يتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الرابعة 70 ألفا و446 شخصا.

وكانت وزارة الصحة سجلت حالة وفاة و441 إصابة بفيروس كورونا من جملة 5320 تحليلا مخبريا تم إنجازه خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى30 أكتوبر المنقضي.

وبلغ العدد الجملي للوفايات منذ ظهور جائحة كورونا خلال شهر مارس 2020 بلغ الى حدود الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي29259 وفاة .