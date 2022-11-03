صادم: هذا ما قرره القضاء في حق قتلة عمر العبيدي..#خبر_عاجل

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، المتعهدة بقضية غرق الشاب عمر العبيدي، اليوم الخميس، الحكم ابتدائيا وحضوريا بالسجن لمدة سنتين في حق 12 متهما (أمنيون) من أجل القتل عن غير قصد، والحكم بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين، وذلك وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الخميس، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، القاضي عمر حنين.

وأضاف القاضي أن المحكمة قضت كذلك بقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل حفظ الحق المدني في حق ورثة عمر العبيدي، ورفض باقي الدعاوى المدنية شكلا، والتي تقدم بها عدد من الجمعيات.

وكانت هيئة المحكمة استمعت يوم 20 أكتوبر الماضي إلى مرافعات المحامين القائمين بالحق الشخصي ومحامي المتهمين الحاضرين في الجلسة من الأمنيين، وقررت بعد ذلك تعيين تاريخ اليوم 3 نوفمبر للمفاوضة والتصريح بالحكم .