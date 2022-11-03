أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط يوم غد الجمعة

يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم الغد الجمعة وخلال يوم السبت 5 نوفمبر 2022 بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط

وأوضح المعهد الوطني للرصد الجوي، وفق نشرة متابعة، الخميس، أن الأمطار تكون غزيرة خاصة بأقصى الشمال

والشمال الغربي حيث يترواح مجموعها اليومي بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا مع تساقط البرد

كما ينتظر أن تنخفض درجات الحرارة لتترواح القصوى يوم السبت 5 نوفمبر 2022، بين 13 و18 درجة بالشمال والمناطق الغربية وبين 20 و25 درجة ببقية الجهات مع هبوب رياح شمالية قوية تصل سرعتها مؤقتا إلى 90كلم/س