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مدنين: أعوان الصحة المتعاقدون ينفّذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم وصرف أجورهم

2022/11/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


نفّذ عدد من أعوان الصحة العمومية المتعاقدين، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للصحة بمدنين قادمين من مختلف معتمديات الولاية للمطالبة بتسوية وضعيتهم وصرف أجورهم المتخلدة.

وساند المحتجّون النقابة الأساسية لأعوان الصحة التي ندّدت بعدم التزام وزارة الصحة بتعهداتها تجاه هذه الفئة، معلنين عن التصعيد في تحركاته موعن رفضهم لقبول تجديد العقود.

وأوضحت عضو النقابة الاساسية للممرضين، روضة المليان، لـ”وات”، أن عدم التزام الوزارة بتعهداتها تجاه المحتجّين يعتبر بمثابة ضرب للسلم الاجتماعي وضرب للمستشفيات ولخدماتها التي ستتأثر حتما بفعل هذه التحركات الاحتجاجية، مستنكرة لامبالاة الوزارة وعدم اجتهادها في بحث تسوية لوضعيتهم بانتدابهم وترسيمهم بعد ان قضوا 4 سنوات في العمل في الصفّ الأوّل في مجابهة جائحة “كورونا”.

وأشارت إلى ان الوزارة انتهجت أسلوب الضغط والابتزاز تجاه هذه الفئة التي تضطلع بدور مهم في تأمين الخدمات الصحية، وفق تعبيرها.

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