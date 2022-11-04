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الاحتفاظ بصاحب مصنع عشوائي لإنتاج مادة الكحول..وهذه التفاصيل..

2022/11/04 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الجمعة بالاحتفاظ بصاحب مصنع عشوائي لإنتاج مادة الكحول بأحد مدن الجنوب التونسي وسائق بالمصنع المذكور وبتقديم احد الشركاء بالمصنع و صاحب شركة مواد غذائيةوذلك وفق ما اكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء . .
كما اذنت بتحرير محضر من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التدليس و مسك واستعمال مدلس و التحيل و ترويج منتوجات فاسدة وغير صحية و التهرب الجبائي .
وقد تم وفق نفس المصدر ضبط سيارة محملة ب3120 قارورة كحول كانت موجهة للترويج بالسوق الداخلية ليتم الأذن بحجزها بعد ان تبين على ضوء الأبحاث ان المصنع المنتج للكحول عشوائي و يعمل بطريقة غير قانونية و ان الفاتورة المدلى بها والمرافقة لكمية للكحول مدلسة وتحمل بيانات غير حقيقية.
كما اوضح الغنيمي أنه بعرض عينة من الكحول على مصالح الصحة تبين انها فاسدة و غير مطابقة للشروط الصحية مما يستوجب اتلافها .
و قد تعهدت فرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بمواصلة البحث في الموضوع للكشف عن بقية المتورطين على ان تقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الابحاث.

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