الاحتفاظ بصاحب مصنع عشوائي لإنتاج مادة الكحول..وهذه التفاصيل..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد اليوم الجمعة بالاحتفاظ بصاحب مصنع عشوائي لإنتاج مادة الكحول بأحد مدن الجنوب التونسي وسائق بالمصنع المذكور وبتقديم احد الشركاء بالمصنع و صاحب شركة مواد غذائيةوذلك وفق ما اكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها جابر غنيمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء . .

كما اذنت بتحرير محضر من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التدليس و مسك واستعمال مدلس و التحيل و ترويج منتوجات فاسدة وغير صحية و التهرب الجبائي .

وقد تم وفق نفس المصدر ضبط سيارة محملة ب3120 قارورة كحول كانت موجهة للترويج بالسوق الداخلية ليتم الأذن بحجزها بعد ان تبين على ضوء الأبحاث ان المصنع المنتج للكحول عشوائي و يعمل بطريقة غير قانونية و ان الفاتورة المدلى بها والمرافقة لكمية للكحول مدلسة وتحمل بيانات غير حقيقية.

كما اوضح الغنيمي أنه بعرض عينة من الكحول على مصالح الصحة تبين انها فاسدة و غير مطابقة للشروط الصحية مما يستوجب اتلافها .

و قد تعهدت فرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بمواصلة البحث في الموضوع للكشف عن بقية المتورطين على ان تقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الابحاث.