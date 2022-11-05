سيدي بوزيد:الاحتفاظ بصاحب محل لبيع المواد الغذائية من أجل المضاربة غير المشروعة

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بصاحب محل لبيع المواد الغذائية من أجل المضاربة غير المشروعة طبق المرسوم عدد 14 المؤرخ في20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة بالمضاربة غير المشروعة وذلك حسب ما اكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي بها

و قد تم ضبطه من طرف فرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب يخفي بأحد بيوت مسكنه كمية من الحليب و الزيت المدعم تقدر ب 672 علبة حليب و132 قارورة زيت مدعم سعة الواحدة 1ل بغاية احتكارها و المضاربة فيها

و ذكر الغنيمي انه تم الأذن بحجزها و التنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد قصد بيعها و ضخها من جديد في السوق نظرا لنقصها في السوق

وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث