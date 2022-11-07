عاجل: صدور نتائج تقرير الطب الشرعي الأولي بخصوص وفاة سجين بالمرناقية والإذن بفتح بحث تحقيقي..

أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الإبتدائية بمنوبة سندس النويوي صدور تقرير الطب الشرعي الأولي المتعلق بحادثة وفاة المواطن ربيع الشيخاوي في سجن المرناقية.

وأفادت النويوي في تصريح لشمس اف ام، انه وإثر هذا التقرير تم الإذن بفتح بحث تحقيقي في ملابسات الحادثة وإجراء السماعات لكل من الإطار الطبي بالسجن وبمستشفى الرازي.

وأشارت سندس النويوي إلى ان التقرير الأولي ورد فيه آثار عنف على اليدين ناجمة عن الأصفاد، متحفظة على باقي التفاصيل، متعللة في ذلك بان الأبحاث مازالت جاريةّ، وفق تعبيرها.

هذا ونفت النويوي ما راج من اخبار حول وفاة الشيخاوي جراء نوبة قلبية، لافتة إلى انه تم تحريف تصريحها، مبينة أنها صرحت بأن السجين تم نقله للمستشفى بعدما تعرص لنوبة صرع لا يُعرف بعد سببها.

وأكدت المصدر ذاتها أن تقرير الطب الشرعي النهائي مازال لم يصدر بعد لذلك لا يمكن معرفة سبب الوفاة.