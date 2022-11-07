سليانة : ايقاف على 10 أفارقة من جنسيات مختلفة لا يحملون أية وثائق ثبوتية على متن حافلة قادمة من ولاية القصرين

تمكن أعوان وإطارات مركز حرس المرور بسليانة اليوم الإثنين من ايقاف 10 أفارقة من بينهم فتاة من جنسيات مختلفة ولا يحملون أية وثائق ثبوتية وذلك في إطار التصدي لظاهرة التهريب والجريمة المنظمة وذلك بمنطقة سند الحداد ة وفق ما ذكره مصدر أمني.

وأضاف المصدر في تصريح ل”وات” أن المظنون فيهم كانوا على متن حافلة

قادمة من ولاية القصرين في إتجاه تونس العاصمة لافتا إلى أنهم كانوا قد إجتازوا الحدود البرية

وأشار ذات المصدر إلى أن أعمارالموقوفين تتراوح بين 20 و32 سنة وقد تمت إحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة لمواصلة الأبحاث وذلك بعد إستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة