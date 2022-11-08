رئيس الدولة يؤكد ضرورة توفير الأدوية ووضع حدّ لسوء إدارة المشرفين على القطاع أو المتدخلين فيه 

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، “ضرورة توفير الأدوية، ووضع حدّ لسوء إدارة من يشرفون على هذا القطاع أو يتدخّلون فيه”، وذلك لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، وزير الصحة، علي المرابط.

وحسب بلاغ إعلامي نشرته الرئاسة ليل الثلاثاء، شدد رئيس الدولة على أن “الحقّ في الصحة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وأنه على الدولة أن توفر لجميع المواطنين والمواطنات هذا الحق”.

وتم، في هذا الإطار، التطرّق إلى مشروع مرسوم يتعلّق بإحداث وكالة وطنية للأدوية تشتمل على ثلاث إدارات، وهي “إدارة الدواء والصيدلة” و”إدارة اليقظة الصيدلية”، بالإضافة إلى “مخبر وطني لمراقبة الأدوية”.

من جهة أخرى، أثار رئيس الجمهورية الأسباب التي قال إنها تقف وراء تعطيل بناء مستشفى القيروان، وضرورة تحميل المسؤولية لكلّ الأطراف التي تسببت في هذا التعطيل.

كما تطرق اللقاء إلى تقدّم المشاورات والدراسات حول بناء المدينة الطبية بمنزل المهيري، التي يتمّ الإشراف عليها من قبل رئاسة الجمهورية.

وتناولت المقابلة مع وزير الصحة أيضا المشروع المتعلق بإنشاء مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية وهشاشة العظام بقابس. وأكد رئيس الدولة، في هذا الشأن، أنه “تم رصد الأموال المطلوبة لهذا المشروع، ولا بدّ من الإسراع في إنجازه”.