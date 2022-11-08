توننداكس ينهي مداولات الثلاثاء على شبه استقرار



أقفلت بورصة تونس مداولات، الثلاثاء، على شبه استقرار مع تسجيل مؤشرها المرجعي “توننداكس” تراجعا لم يتجاوز 0،01 بالمائة ليصل إلى مستوى 8221،3 نقطة، وسط تداول بلغت قيمته 3،7 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسيّة للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم الشركة العقارية وللمساهمات قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،5 بالمائة ويقفل عند مستوى 34،270 دينار، متبوعا بسهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 3،6 بالمائة (0،570د).

في المقابل، تراجع سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بنسبة 4،2 بالمائة (4،790د). كما تراجع أداء سهم الشركة الصناعية العامّة للمصافي بنسبة 4،2 بالمائة (0،460د) لتبلغ نسبة تقلص أداء السهم، منذ بداية سنة 2022، حوالي 11،5 بالمائة.

واستأثر سهم شركة صنع المشروبات بتونس بأكبر حجم تداول خلال الحصة لتبلغ قيمته 1 مليون دينار، علما وأن السهم سجل انخفاضا بنسبة 1،3 بالمائة (14د).