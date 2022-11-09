سيدي بوزيد: حلقة تكوينية لفائدة المترشحين للانتخابات التشريعية

انتظمت اليوم الاربعاء بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد حلقة تكوينية لفائدة المترشحين للانتخابات التشريعية، في ديسمبر القادم، وذلك باشراف عضو الهيئة العليا للانتخابات والناطق الرسمي لها محمد التليلي منصري.

وبين رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة مشي، ان هذه الحلقة التكويتية، التى تاتي تحضيرا للحملة الانتخابية، تهدف الى تكوين المترشحين وتاطيرهم حول مبادىء الحملة والجرائم الانتخابية، وكذلك تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وكيفية تعاملهم مع الهيئة وخاصة انواع التمويل للحملة ومستجدات القانون الانتخابي وخاصة الفصل 161 المتعلق بالجرائم الانتخابية.

يشار الى ان ولاية سيدي بوزيد تضم 6 دوائر انتخابية وقد ترشح فيها 71 شخصا منهم 11 امراة، ويبلغ عدد المترشحين دون سن ال35 سنة، 8 اشخاص.