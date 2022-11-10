الطبوبي يوجه رسالة هامة برئيس الجمهوريّة..#خبر_عاجل

طلب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي من رئيس الجمهورية “التأني” قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم، خاصة في ظل الاختلال الحاصل مع ترشح شخص واحد في بعض الدوائر، وغياب المترشحين في دوائر اخرى.

ووجه أمين عام اتحاد الشغل نداء إلى رئيس الجمهورية، طالبه خلاله بالتأني وقال “العمل الإنساني لا يخلو من النقائص، ولا بد من وقفة تأمل قبل الدخول في نفق قد لا نخرج منه”.

ودعا الطبوبي على هامش تجمع عمالي، اليوم الخميس، بمقر شركة التبغ والوقيد رئيس الجمهورية إلى “التعقل” وإجراء بعض المراجعات تجنبا لأي مطبّات قد تعترض المرحلة القادمة، وضمان شروط إجراء عرس ديمقراطي حقيقي يفرز شرعية حقيقية ومؤسسة تشريعية تعبر عن إرادة الشعب التونسي، وفق تقديره.