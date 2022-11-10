أريانة: الإعلان عن انطلاق موسم جني الزيتون وتقديرات بإنتاج 1820 طنا من زيتون الزيت

أعطيت، اليوم الخميس، بأحدى معاصر منطقة سيدي ثابت إشارة انطلاق موسم جني الزيتون بولاية أريانة، وقدر انتاج زيتون الزيت لهذا الموسم، وفق إحصائيات المندوبية الجهوية للفلاحة بـ1820 طنا مقابل 2500 طن للموسم الفارط، بنسبة تراجع قدرت بـحوالي 26%، في حين قدر إنتاج زيتون المائدة ب 155 طنا مقابل 220 طنا لموسم 2021/2022.

وتمتد غابة الزياتين بولاية اريانة على مساحة 2736 هك منها 2576 لزيتون الزيت و160 هك لزيتون المائدة، وتقدر أيام العمل بموسم جني الزيتون بالولاية ب 32918 يوما وعدد مواطن الشغل ب 438 موطن شغل، وتضم الولاية 4 معاصر زيتون بكل من سيدي ثابت ورواد وقلعة الاندلس بطاقة تحويل يومية تقدر ب280 طنا وطاقة خزن تقدر ب788 طنا.

ويعدّ تهرم غابة الزيتون البعلية وقلة مردودية الزياتين من أهم أسباب تراجع الإنتاج وهو ما يتطلب، حسب اقتراحات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، ضبط برنامج لتشبيب الغابة والتوسع في الغراسات على مساحة 50 هك.