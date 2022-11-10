الطبوبي يرجح انهاء ازمة التعليم الأساسي خلال الساعات القادمة

رجّح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، التوصل خلال الساعات القادمة الى حل ينهي أزمة التعليم الأساسي التي اندلعت بداية السنة الدراسية الحالية نتيجة مقاطعة المدرسين النواب للتدريس.

وكشف الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش اشرافه على اجتماع عمالي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد اليوم الخميس ، أنه سيقوم باتصالات مع كافة الأطراف في إشارة الى الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية من أجل بلوغ اتفاق بين الطرفين، معتبرا، أن الضرورة تفرض حسم ملف التعليم الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المدرسين في التسمية والترسيم والصفة.

وأكد، أهمية الوصول إلى حل يضع حدا لهذه الأزمة من خلال ضمان كرامة المربين من جهة ويمكن من عودة التلاميذ والمدرسين الى مؤسساتهم التربوية من جهة أخرى، مشيرا، الى أن قطاع التعليم يمثل الركيزة الأساسية في تنشئة المجتمع.

وبينما دخلت أزمة التعليم الأساسي في النصف الثاني من الثلاثي الأول للعام الدراسي، ما تزال وجهات النظر متباينة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، خصوصا بعد تعثر جولتين للمفاوضات تعطّل خلالها الحوار واقترحت فيهما الوزارة ادماج المدرسين النواب على ثلاث سنوات بينما طالبت الجامعة بالادماج الفوري للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي 2018 .

وكانت الوزارة شرعت في دعوة المدرسين النواب الى تسلم عقودهم بالمندوبيات الجهوية للتربية في مقابل تأكيد الجامعة موقفها الرافض لابرام هذه العقود.