عاجل: فضيحة ومعطيات صادمة في حادثة الاستيلاء على 100 الف أورو من شاحنة نقل أموال بالدندان..(فيديو)

في متابعة لعملية الاستيلاء على 100 الف اورو من سيارة نقل أموال بدندان كشف مدير الشركة البنكية للخدمات ان هذه العملية لم تتم عن طريق شركات منظمة بل عن طريق شركة موازية وغير حاصلة على رخصة.

واكد المصدر ذاته في تصريح لاذاعة الديوان اف ام مساء اليوم الخميس ان البنك المسؤول في هذه الحادثة تعامل مع شركة نقل غير قانونية وحتى السيارة التي نقلت بها الاموال غير مطابقة للمواصفات بالإضافة إلى عون حراسة من شركات مناولة وفق تعبيره.

وشدد المتحدث على ان الشركة البنكية للخدمات غير معنية بهذه الحادثة مشيرا إلى انها شركة مهيكلة ومنظمة وتعمل بترخيص وبسيارات ذات مواصفات لنقل العملة وأيضا بتأمين من أعوان الامن وبتنسيق مع وزارة الداخلية ولا يمكن أن تحصل مثل هذه العمليات لديهم.

ويذكر أن عون الحراسة ومنفذ عملية السرقة تبين أنه من ذوي السوابق العدلية ومحل 10 مناشير تفتيش..

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