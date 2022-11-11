جندوبة : تسجيل 260 مخالفة اقتصادية خلال شهر أكتوبر المنقضي

بلغ عدد المخالفات المسجلة من قبل فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، خلال شهر أكتوبر المنقضي، 260 مخالفة، وفق تقرير صدر اليوم الجمعة .

وتوزعت المخالفات وفق البلاغ الصادر عن الادارة الجهوية، بين 99 مخالفة متعلقة بالفوترة شملت المواد الغذائية ومحلات بيع مواد البناء والمطاعم والمقاهي واسمدة واعلاف و96 مخالفة تعلقت بعدم اشهار الأسعار شملت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والمخابز والاسمدة والاعلاف، و41 مخالفة في مجال الميترولوجيا القانونية شملت بالأساس البيع بالتفصيل، فيما شملت بقية المخالفات الاحتكار والاخلال بتراتيب الدعم.

كما حجزت مصالح المراقبة خلال ذات الفترة، 156 لترا من الزيت النباتي و950 كلغ من الفرينة الرفيعة والدعمة والسميد و330 علبة من الحليب و24 طنا من الامونيتر الزراعي و228 قنطارا من الشعير العلفي و498 كلغ من مادة الزقوقو وكميات أخرى من السجائر والسكر السائب والبطاطا والطماطم.