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فيديو-فقدان وغلاء “البطاطا والطماطم”وغيرها من المواد يثقل كاهل التونسي..ومواطنون يستغيثون..

2022/11/11 أهم الأخبار, مجتمع, هاجر كريمي

تتواصل أزمة نقص المواد الأساسية وبعض المنتوجات الفلاحية في تونس مما أدى إلى ارتفاع أسعارها وفقدانها من الأسواق الشئ الذي أثقل كاهل التونسي وجعله في رحلة بحث يومية عله يظفر بالقليل من ضالته.

فبعد فقدان الزيت المدعم والسكر والحليب تنضاف قائمة جديدة للمنتوجات المفقودة في تونس وهي مادتي البطاطا والطماطم التي اصبحت مفقودة لدى الخضارة واعلب المساحات التجارية الكبرى وحتى في الأسواق الأسبوعية مقابل ارتفاع أسعارها ومن خلال جولة في سوق الأسبوعية بمعتمدية رأس الجبل من ولاية بنزرت رصد “المصدر” آراء المواطنين وتشكياتهم من غلاء الأسعار وفقدان بعض المنتوجات..

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