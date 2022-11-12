في مفاجأة غير متوقعة: شيرين تعقد قرانها مجددا على حسام حبيب..

في مفاجأة غير متوقعة، خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها معلنة عقد قرانها على طليقها السابق حسام حبيب من جديد بعد انفصالهما نهاية العام الماضي.

وقالت في اتصال هاتفي مع الإعلامي المصري عمرود أديب لبرنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر2، مساء الجمعة 11 نوفمبر 2022″أنا بعتذر لحسام حبيب وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة”.

كما أكدت أنهم كانوا ضحية لـ”شيء أكبر منهم”، ملمحة إلى أنها أخطأت في نشر أخبارها الشخصية أمام العلن.

وأشارت شيرين إلى أن حسام حبيب “حب حياتها”، مؤكدة أن الأخير هو من عرض عليها الزواج مجدداً وبالتالي هي وافقت.

وشهدت حلقة البرنامج عرض عقد قران الفنانة المصرية، حيث تواجدت هي وحسام حبيب ومعهما المأذون الذي قام بعقد القران، ووجه إليهما كلمات بسيطة بمناسبة الزواج.

كذلك، أعلنت شيرين أنها بصحة جيدة وممتنة لجمهورها في جميع العالم العربي، معلنة التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها.”أنا متسامحة، ولا استطيع أن أفعل ذلك بشقيقي”.

حسام حبيب تحدث بدوره وأكد على حبه لشيرين، وأنه كان حزينا على ما يحدث لها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى كونهما وعدا بعضهما البعض أن يشرف كل طرف فيهما الآخر، وأن تكون حياتهما لهما وحدهما.

ليؤكد خلال حديثه أن شيرين هي من أقنعته بالعودة، وبعدها تحدث مازحا أنها ستقتله بسبب ما ذكره في المداخلة، لكنه عاد وشدد على حبه الشديد لها.

العربية نت