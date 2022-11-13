عاجل: في وادي الليل..كهل يقتل زوجته طعنا بالسكين ويحاول قتل ابنته..

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لأعوان إحدى فرق الحرس الوطني بوادي الليل بالاحتفاظ بزوج أربعيني من أجل قتل زوجته ومحاولة قتل ابنتهما الكبرى بواسطة سكين داخل منزل العائلة بجهة وادي الباي بمنطقة السعيدة التابعة لوادي الليل.

وحسب ما أكّدته الناطقة الرسميّة باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي، في تصريح لموزاييك فانّ الزوجيْن الذين، لهما أربعة أبناء اثنان منهم توأمان، نشب بينهما ليلة أوّل أمس السبت، خلاف لأسباب ماليّة قبل أن يتدخّل شقيق الزوجة البالغة من العمر 44 عاما لفضّ الخلاف بينهما في حدود الساعة منتصف الليل. وهدأت الأمور بين الزوجين إلى حدود الساعة السابعة من صباح أمس، حيث التقط الزوج سكينا وانهال بواسطتها بعدّة طعنات على زوجته أمام مرأى ابنتين من أبنائهما الأربعة إلى أن أرداها قتيلة على عين كما حاول قتل ابنته الأكبر، وعمرها 11 عاما وأصيبت بعدّة جروح على مستوى الرقبة.

وأكّدت النويوي لموزاييك أنّ الزوج سلّم نفسه إلى السلطات الأمنية قبل أن يأذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف بالاحتفاظ به وإحالته على أنظاره لاحقا.