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احباط ست عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 39 مهاجرا غير نظامي من الغرق

2022/11/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أحبطت الوحدات العائمة التابعة للإقليم البحري للحرس الوطني بالساحل، ليلة البارحة، ست عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 39 “مجتازا” تونسيا من الغرق، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الأحد في بلاغ.

واضاف ذات المصدر أن وحدات الحرس حجزت 5 زوارق بحرية و 3 محركات.

وذكر أيضا أنه في إطار العمليات الإستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات نابل و أوتيك، السبت، من ضبط سبعة أشخاص، بينهم خمسة بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وشخصان ألقي القبض عليهما داخل ورشة معدة لصنع القوارب البحرية دون رخصة.

وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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