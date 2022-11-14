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تفكيك شبكة مختصة في ترويج وتهريب الأقراص المخدرة وحجز حوالي 4500 قرص من الإكستازي !

2022/11/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدّرات بسوسة بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك شبكة تنشط في مجال تهريب وترويج الأقراص المخدرة “أكستازي” تنشط بين إحدى الدول الأوروبية وبلادنا.

وذلك إثر ورود معلومات مفادها دخول شحنة من المخدّر المذكور إلى مدينة سوسة بغرض الترويج، بإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن التعريف بمحل سكن المظنون فيه ومداهمته بعد التنسيق مع النيابة العمومية والقبض عليه رفقة نفر آخر (مساعده) أين تم حجز حوالي 4500 قرص من مخدّر الإكستازي.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنهما والأبحاث متواصلة للكشف عن بقية أفراد الشبكة.

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