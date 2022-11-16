منع فاضل عبد الكافي من السفر..تفاصيل جديدة..#خبر_عاجل

في متابعة لمنع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي من السفر بمطار تونس قرطاج اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، أن منعه من السفر صادر عن قرار قضائي من المحكمة الإبتدائية بتونس.

وأفاد فاكر بوزغاية في تصريح لشمس أف أم أن القرار القضائي صدر مطلع شهر نوفمبر، مبينا أنه تم إعلام فاضل عبد الكافي بالحكم القضائي في مطار تونس قرطاج الدولي اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 وقد أبدى الاخير تفهمه.