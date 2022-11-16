سرقة 600 الف دينار من شاحنة نقل أموال: هكذا خططوا للعملية وهذا ما قرره القضاء في حق المتهمين..#خبر_عاجل

عاجل: انفجار جديد في اسطنبول..

عاجل: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القصرين..

“الكنام” يوجه نداء هام للمواطنين..

وزارة املاك الدولة تسترجع الضيعة الدولية الفلاحية “برج التوتة 1 “الكائنة بولاية منوبة

2022/11/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، الاربعاء 16 نوفمبر 2022، الضيعة الدولية الفلاحية برج التوتة 1
وياتي استرجاع الضيعة الكائنة، بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة والتي تمسح 142هك وذلك تنفيذا لقرار إسقاط حق صادر عن وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويحتوي العقار المسترجع على أرض بيضاء سقوية تمسح 140هك و بناءات ومساحة حيوية وقد جرت عملية التنفيذ بحضور جميع الأطراف الجهوية والمحلية المتداخلة وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بمنوبة و بالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة.

وسيتم تسليم العقار إلى ديوان الأراضي الدولية ممثلا في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بإقليم تونس الكبرى في انتظار إعادة توظيفه في أقرب الآجال.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn