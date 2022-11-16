نابل: ارتفاع عمليات التشغيل المباشر منذ مطلع السنة الجارية بنسبة 130 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة

ارتفعت عمليات التشغيل المباشر بولاية نابل خلال الشهر العشرة الأولى من سنة 2022 من 939 إلى 2152 عملية تشغيل أي بنسبة تناهز 130 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة من بينها 287 عملية تشغيل خاصة بحاملي الشهائد العليا، وفق تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.

ويفيد التقرير ذاته، أن ولاية نابل تحتّل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى عمليات التشغيل المباشر المنجزة عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل، حيث شهدت خلال الفترة المذكورة تطوّرا إيجابيا في كافة مؤشرات سوق الشغل المراقبة من طرف مكاتب التشغيل، وتجاوزت تدريجيّا مخلّفات جائحة “كورونا” التي ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي لعدة أشهر.

وبخصوص عروض الشغل، فقد بلغت 4816 عرضا خلال الفترة المذكورة مقابل 3017 عرضا خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي بارتفاع بنسبة 60 بالمائة، في حين سجّلت العروض الخاصة بالإطارات ارتفاعا بنسبة فاقت 33 بالمائة، متأتية بالخصوص من قطاع الصناعات التحويلية بـ2018 عرضا يليها القطاع السياحي، بـ 1307 عرضا وقطاع الخدمات بـ 526 عرضا والتجارة بـ 431 عرضا.

ووفق نفس التقرير، فقد تم تمكين 5448 طالب شغل منهم 3090 من أصحاب الشهائد العليا من فرص تربص بالمؤسسات الاقتصادية بالجهة، مقابل 4605 طالب شغل منهم 2857 إطارا خلال سنة 2021 أي بزيادة بنسبة تفوق 18 بالمائة في العدد الجملي للمنتفعين، وارتفاع في عدد المنتفعين من الإطارات بنسبة 8 بالمائة.

ويشير التقرير إلى إدماج 1573 طالب شغل منهم 801 إطارا بالمؤسسات الاقتصادية إثر نهاية عقود التربّص، بالإضافة الى تكثيف مصالح التشغيل زياراتها للمؤسسات الاقتصادية بالجهة لاستكشاف فرص العمل الجديدة ومتابعة المتربصين المنتفعين ببرامج التشغيل من خلال تنفيذ 4670 زيارة تفقّد.

وفي مجال بعث المؤسسات، قامت مصالح التشغيل بدراسة 247 ملفا للراغبين في بعث مشاريع خاصة، وتم تمويل 142 مشروعا من بينها 70 مشروعا لفائدة الإطارات، فضلا عن إسناد الموافقة المبدئية للتمويل لفائدة 105 مشاريع 40 منها لفائدة الإطارات.

وبخصوص طلبات الشغل، يفيد ذات التقرير، أنه تم منذ بداية السنة الحالية وإلى موفى شهر أكتوبر الفارط تسجيل 5584 مطلب شغل جديد مقابل 5532 خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي بارتفاع طفيف يناهز 1 بالمائة، منهم 1848 إطارا مقابل 1925 سنة 2021 أي بانخفاض بـ 4 بالمائة.