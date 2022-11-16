فظيع: العثور على فتاتين مقطوعتي الرأس في مخيم للدواعش بسوريا..وهذه جنسيتهما..

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول محلي امس، أن جثتين مقطوعتي الرأس لفتاتين مصريتين عثر عليهما في مخيم مترامي الأطراف بشمال شرق سوريا يأوي عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش.

وعثرت قوات الأمن الكردية على جثتَي الفتاتين داخل مجاري الصرف الصحي في مخيم الهول، وفق ما أفاد مصدر أمني في المخيم.

ويشهد المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة ويؤوي أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريباً من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

وقال مصدر أمني في المخيم لوكالة فرانس برس: “عثر الإثنين على جثتَي فتاتين قاصرتين من الجنسية المصرية في مجاري الصرف الصحي”.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عثر على الفتاتين مقتولتين بأداة حادة ضمن القسم المخصص للأجنبيات من عائلات التنظيم في المخيم.

ويشهد المخيم الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية حوادث أمنية، وأحصت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 100 شخص فيه بين يناير 2021 ويونيو 2022.