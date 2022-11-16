صفاقس: عدد من المنظمات والهياكل المهنية تقر تنظيم “وقفة غضب” غدا الخميس

أقر عدد من المنظمات والهياكل المهنية ومكونات المجتمع المدني بصفاقس، المجتمعين مساء اليوم الاربعاء بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، تنظيم “وقفة غضب” غدا الخميس أمام بلدية صفاقس بداية من الساعة الثالثة مساء، وذلك على خلفية الوضع البيئي الكارثي الذي تعيش على وقعه صفاقس منذ ما يزيد عن سنة، والذي ازداد تفاقما إثر الحريق الذي اندلع أمس الثلاثاء بمصب طريق الميناء المغلق منذ 31 اكتوبر الماضي، والذي أدى إلى غلق عديد المدارس والإدارات.

وأفاد ممثل المنظمات الوطنية والهياكل المهنية وعدد من مكونات المجتمع المدني بصفاقس، سليم المراكشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن “وقفة الغضب هذه ستكون بداية لسلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية القادمة، من أجل إبلاغ صوت أهالي صفاقس للسلط المركزية التي لا تزال مواصلة في صمتها الرهيب وتنصلها من مسؤوليتها إزاء جهة صفاقس التي تعد أكثر مليون ساكن، والزج بأبنائها تحت وطأة كارثة بيئية باتت تنبئ بكارثة صحية”.

ومن بين التحركات الاحتجاجية التصعيدية المزمع القيام بها، في حال مواصلة صمت السلط المركزية وعدم إيجادها لحل جذري يضع حدا للكارثة البيئية التي تعيشها جهة صفاقس، ذكر محدثنا، إمكانية إعلان مقاطعة أهالي صفاقس الانتخابات التشريعية القادمة، وتنظيم تحرك احتجاجي وطني ضخم، إما ساحة القصبة، أو أمام وزارة البيئة.