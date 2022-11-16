الجامعة العامة للصحة تدعو منظوريها الوقتيين والمنتدبين بالتعاقد إلى تنفيذ وقفات احتجاجية يوم 17 نوفمبر الجاري

دعت الجامعة العامة للصحة الاعوان الوقتيين والمنتدبين بالتعاقد في وزارة الصحة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية يوم الخميس 17 نوفمبر الجاري بكامل تراب الجمهورية أمام مقرات الإدارات الجهوية للصحة، من أجل الدفاع عن حقهم في الترسيم.

ونددت الجامعة في بلاغ لها، بسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة للاتفاقيات السابقة في ترسيم الوقتيين والمنتدبين بالتعاقد الذين طال انتظارهم لمدة أربع سنوات متتالية.

وأكدت الجامعة استعدادها للتوجه نحو المزيد من الخطوات النضالية التصعيدية في حال عدم رفع هذه المظلمة، حسب توصيفها، داعية كل الفروع الجامعية والنقابات الأساسية بالقطاع إلى الاستعداد والتعبئة والحرص على تأطير التحركات الاحتجاجية المبرمجة ليوم 17 نوفمبر الجاري.

وكانت وزارة الصحة تعهدت وفق ما جاء في محضر جلسة عمل بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة بتاريخ 7 أكتوبر 2022، بالعمل على متابعة ملف ترسيم الأعوان الوقتيين والمتعاقدين الذين تم تفعيل خلاصهم على العنوان الأول بالميزانية مع مصالح رئاسة الحكومة.