إنقاذ 70 مهاجرا من الغرق وإحباط ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة

أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط، ليلة البارحة، ثلاث عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 70 مهاجرا غير نظامي من الغرق، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الخميس في بلاغ.

وأفاد في هذا الشأن بأن وحدات تابعة لمنطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير أحبطت عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 40 مهاجرا إثر تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر، بينهم مهاجران أجنبيان (من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء).

وتمكنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري بالمهدية من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 30 مهاجرا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.

وضبطت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات نابل وصفاقس وبني خيار 12 شخصا، بينهم أربعة من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأربعة تونسيين مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما تم حجز كمية من مخدر الكوكايين ومراكب بحرية مجهزة بمحركات وزورقا مطاطيا وقطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي وسيارتين يقع استعمالهما في التنقلات، وفق ذات