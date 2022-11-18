الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية ضخمة..

قام الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى 68 مليار يورو معظمها في بلجيكا، وفقا لما أوردته “بوليتيكو” نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية.

وتبلغ قيمة الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا 50 مليار يورو، تليها لوكسمبورغ، التي تبلغ قيمة الأصول المجمدة بها 5.5 مليار يورو. ومع ذلك، فلا يعرف الاتحاد الأوروبي حجم الاحتياطات الوطنية المجمدة لروسيا، إلا أن الوثيقة تقدرها بقيمة 33.8 مليار يورو.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت في وقت سابق إن تجميد الأصول الروسية هو بمثابة “سرقة”، مشيرة إلى أنها ليست السنة الأولى التي تظهر فيها تلك السابقة، وإنما يستهدف الاتحاد الأوروبي ليس الأموال الخاصة فحسب، وإنما أيضا أصول الدولة الروسية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل، منذ عام 2014، على صك عدد من القرارات غير المشروعة وغير المبررة لتجميد ممتلكات المواطنين والشركات الروسية كجزء من ضغوط العقوبات.

وكالات