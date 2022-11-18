تونس نحجت في تعبئة 2975 مليون دينار عبر القرض الرقاعي 2022 في ظل نسبة استجابة تجاوزت 212 بالمائة

نجحت تونس في تعبئة مبلغ 2975 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 مما شكل نسبة استجابة قاربت 212 بالمائة خاصة وان المبلغ المستهدف اوليا كان في حدود 1400 مليون دينار.

واكدت التونسية للمقاصة، التي اشرفت على عملية الاكتتاب، في وثيقة تحصلت (وات)، على نسخة منها، ان نسبة الاستجابة للاكتتاب في القسط الرابع بلغت 250 بالمائة وان باب الاكتتاب أغلق على مبلغ 880 مليون دينار.

واشارت الوثيقة الى ان 66 وسيط بورصة و 34 بنك قاموا بالاكتتاب في القسط الرابع الذي فتح باب الاكتتاب فيه خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر الى 16 نوفمبر 2022، لتعبئة 350 مليون دينار عبر الاكتتاب في 3 اصناف تختلف وفق قيمة السند ونسبة الفائدة.

واستحوذ المكتتبون خلال القرض الرقاعي في “الصنف ب”، الذي يوفر سندات بقيمة إسمية بقيمة 100 دينار لكل سند يتم سدادها خلال 7 سنوات مع امكانية الامهال، على قرابة 87 بالمائة من المبلغ الاجمالي المكتتب مما قارب زهاء 2586 مليون دينار .

واسهم المكتتبون في “الصنف ج “، الذي يقدم سندات بقيمة اسمية 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات في الاكتتاب مع امكانية الامهال، بمبلغ 368 مليون دينار مما مثل زهاء 12 بالمائة من المبلغ الاجمالي.

وحقق “الصنف “أ” المخصص للأشخاص الطبيعيين والذي يوفر أسهم بقيمة اسمية في حدود 10 دنانير لكل سهم على أن يتم سدادها خلال 5 سنوات منها 3 سنوات إمهال، مبلغ 12 مليون دينار مما شكل زهاء 1 بالمائة من المبلغ الاجمالي لكامل القرض الرقاعي الوطني.

وبينت التونسية للمقاصة ان البنوك شكلت 61 بالمائة من المكتتبين في القسط الرابع وقد قام 50 بنكا بالاكتتاب في هذا القسط في حين مثلت مؤسسات التوظيف نسبة 8 بالمائة واستحوذ مكتتبون آخرون على نسبة 31 بالمائة.

وقام 66 بالمائة من المكتتبين بالاكتتاب في القسط الرابع وفق نسبة فائدة متغيرة في حين اكتتب 34 بالمائة ضمن القسط الرابع وفق نسبة فائدة قارة وفق التونسية للمقاصة

وكانت عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرّقاعي الوطني حققت 900 مليون دينار، مما شكل نسبة استجابة بنحو 257 بالمائة وبلغت نسبة الاستجابة للاكتتاب في القسط الثاني 182 بالمائة وقدرت نسبة الاستجابة بنحو 155 بالمائة خلال القسط الاول.

يشار الى ان البيانات المتصلة بتنفيذ الميزانية الى موفى اوت 2022 اشارت الى ان القرض الرقاعي الوطني الذي طرحته الحكومة منذ مطلع العام الجاري ساهم في تعبئة 1139 مليون دينار.