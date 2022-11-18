ستيني يقتل شقيقته طعنا..والسبب صادم..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم الجمعة بالاحتفاظ بستّيني لشبهة تورطه في قتل شقيقته طعنا بواسطة آلة حادة داخل منزل العائلة بتينجة من ولاية بنزرت.

وتفيد الأبحاث الأولية بأن خلافات سابقة نشبت بين المشتبه به البالغ من العمر 65 عاما وشقيقته التي تصغره ببعض الأعوام، ويعود ذلك إلى نزاع حول الميراث حسب معطيات مبدئية. وقد تجدد الخلاف بين الشقيقين اليوم الجمعة فعمد الشقيق الأكبر إلى الاعتداء على شقيقته باستعمال آلة حادة وسدد لها عدة طعنات مما أدى إلى وفاتها على عين المكان.

وقد تولى قاضي التحقيق المتعهد بالبحث مرفوقا بممثل النيابة العمومية معاينة جثة الهالكة قبل الاذن بايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لإعداد تقرير مفصل حول الأسباب العلمية للوفاة وفق موزاييك.