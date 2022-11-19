تطورات جديدة ومعطيات صادمة في قضية ”مقتل حارس معهد بسليانة” ..#خبر_عاجل

كشفت يوم أمس الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسليانة بالتنسيق مع النيابة العمومية شبكة مختصة في تدليس الشهائد المدرسية من بينها حارس معهد خاص والقيم العام تنشط عناصرها بين الولايات.

وقد تم التفطن لعديد التلاميذ بمعهد خاص بمدينة الروحية من ولاية سليانة تحصلوا على شهائد مدرسية مدلّسة مقابل مبالغ مالية متفاوتة وقد عمدت عناصر الشبكة في أواخر السنة الماضية إلى قتل حارس المعهد الخاص بمشاركة إحدى التلميذات وذلك لتجنب كشفهم وبالتعمق في الأبحاث ثبت عدم سلامة المسار الدراسي لعديد التلاميذ لمستويات دراسية مختلفة وقد اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بعدد 6 أشخاص من بينهم امرأة من ولاية القصرين، وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.