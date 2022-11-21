نابل: تقدّم موسم جني وتحويل الزيتون بنسبة 20 بالمائة وتوقّعات ببلوغ 58 ألف طن

بلغت نسبة تقدّم موسم جني وتحويل الزيتون بولاية نابل، منذ انطلاقه مطلع شهر نوفمبر الجاري، حوالي 20 بالمائة وسط تقديرات ببلوغ 58 ألف طن من زيتون الزيت خلال هذا الموسم، وفق ما ذكره ، اليوم الاثنين، رئيس دائرة الإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، لطفي الكزدغلي، في تصريح لـ(وات).

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قدّرت صابة الزيتون خلال الموسم الحالي بـ58 ألف طن زيتون زيت، أي ما يعادل 11 ألف طنّ من الزيت، مقابل 56 ألفا و300 طنّ خلال الموسم الفارط، و4400 طن، من زيتون المائدة، مقابل 4170 طنّا مسجلة بذلك تطورا في الإنتاج الجملي بنسبة 4 بالمائة.

وأشار إلى انطلاق عملية تحويل الزيتون في 37 معصرة موزّعة على مختلف معتمديات في ولاية نابل من مجموع 52 معصرة بالجهة (48 عصرية و4 تقليدية)، مبيّنا أن اللجنة الجهوية لمراقبة المعاصر تواصل للأسبوع الثاني على التوالي القيام بحملات مراقبة للمعاصر،ولم يتم إلى حد الآن تسجيل إخلالات كبيرة.

وبخصوص الأسعار، أفاد الكزدغلي بأن أسعار زيت الزيتون تتراوح بين 14 و16 دينارا للتر الواحد في حين يتراوح سعر الكغ من الزيتون بين 1800 الى 3000 مليم، لافتا الى أنه تمّ ضبط أسعار التحويل بالمعاصر ما بين 150 و200 مليم للكغ من الزيتون.

وأكد، في هذا الصدد، العمل على توفير أحسن الظروف لضمان حسن سير موسم جني الزيتون، وتفادي الاشكاليات التي يمكن ان تعترض الفلاحين وأصحاب المعاصر من خلال تأطير عمليات الجني، وحثّ المنتجين على استعمال الأفرشة من شباك البلاستيك وأمشاط الجني لتحسين نوعية الزيوت المستخرجة، مع التشديد على منع استعمال العصي في عمليات الجني.

ويشير تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى أن ولاية نابل شهدت تطوّرا في مجموع الغراسات الجديدة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل التوسع السنوي حدود 180 هكتارا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2015 ليصل إلى 678 هكتارا خلال موسم 2020- 2021، وذلك ضمن المشروع الخصوصي للتوسّع في غراسات الزيتون بولايات الشمال.

ويفيد التقرير ذاته بأن موسم جني وتحويل الزيتون، الذي انطلق مع بداية شهر نوفمبر الجاري، سيتواصل إلى غاية منتصف فيفري 2023 وتقدر الحاجيات من اليد العاملة لإنجاز عملية جني صابة زيتون الزيت بحوالي 4600 عامل.