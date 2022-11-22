نوري اللجمي يفجرها ويفضح المديرة العامة للتلفزة الوطنية..وهذا ما كشفه..

توجه نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري باللوم لإدارة التلفزة التونسية بسبب وجود نوع من القطيعة معها مذكرا بموقف الهايكا وتذكيرها لرئاسة الحكومة بضرورة الرأي المطابق للهيئة.

وقال اللجمي في تصريح لشمس أف أم، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، “نحن دعونا المديرة العامة بالنيابة للتلفزة العديد من المرات ورفضت بحجة ان “عروفاتها قالولها ما تمشيش”.

وأكد اللجمي مساندة الهايكا للإعلام العمومي في كل المراحل والظروف الصعبة التي مر بها، قائلا: “من المؤسف اليوم أن الإعلام العمومي وخاصة التلفزة بصدد فقدان مصداقيتها، وهذا أشرنا إليه في تقييم أداءها خلال الاستفتاء” وفي هذا الصدد دعا رئيس الهايكا الجميع إلى العمل الجدي بين المؤسسات.