توننداكس يتجه نزولا في إقفال الثلاثاء



اتجه توننداكس نزولا في إقفال حصّة، الثلاثاء، وفقد 0،2 بالمائة من مستواه ليصل إلى النقطة 8097 وسط معاملات قدّر حجمها ب8،8 مليون دينار، بحسب مؤشرات “التونسيّة للأوراق المالية”.

وكان سهم الشركة الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية نجم الحصّة دون منازع بعد تسجيله زيادة في قيمته بنسبة 5،3 بالمائة (3،790 دينار) وجذبه معاملات بقيمة 586 ألف دينار. في ما عرف الاداء السنوي للسهم انكماشا بنسبة 7،9 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وأظهر سهم مونوبري تمش جميلا، الثلاثاء، وارتفع سعره بنسبة 3،4 بالمائة وأقفل عند 6 دنانير دون أن يتمكن من جذب مبادلات هامّة اذ لم تتخط قيمتها 18 ألف دينار.

وكان اداء سهم أيتاك الأسوء خلال الحصّة بعد أن فقد نسبة 4،5 بالمائة من قيمته (0،850 دينار). وواصل السهم الظهور ضمن كوكبة الاسهم الأفضل اداء إثر تحسّنه بنسبة 97،7 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وتراجع سهم توننفاست ب4،4 بالمائة (5،570 دينار) وتمكن السهم من الاستحواذ على قيمة 239 ألف دينار من المعاملات.

وكان سهم شركة صنع المشروبات بتونس الأكثر حركية ، الثلاثاء، باستحواذه على معاملات بحجم 2،7 مليون دينار أي ما يعادل 30 بالمائة من المعاملات الجملية للحصّة. وأقفل السهم عند سعر 13،400 دينار بعد أن فقد 0،1 بالمائة من قيمته.