عاجل: وفاة شاب اجنبي سقط من أعلى سطح مصحة خاصة..وهذه التفاصيل..

اذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بأريانة بفتح تحقيق قضائي من أجل شبهة القتل العمد ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث على خلفيّة وفاة شاب حامل لجنسية إحدى دول جنوب صحراء أفريقيا وذلك إثر سقوطه من أعلى سطح مصحة خاصّة.

وتفيد الأبحاث الأوليّة بأنّه وفي حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء، تلقى أعوان مركز الأمن بأريانة المدينة إشعارا مفاده العثور على جثّة شاب من إحدى دول جنوب الصحراء ملقاة على رصيف تابع لمصحة خاصّة ليتمّ إعلام ممثّل النيابة العمومية الذي حلّ مرفوقا بقاضي التحقيق المتعهد بالبحث.

وحسب ذات الأبحاث فإنّ الهالك يُعاني من بعض الاضطراب النفسي ليتمّ إيواؤه بالمصحة الخاصّة منذ حوالي 10 أيّام.

وتقرّر إيداع جثّة الهالك على ذمّة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة، تزامنا مع مباشرة البحث للكشف عن ملابسات وفاة الهالك وأسباب سقوطه من أعلى سطح المصحة الخاصّة وفق ما اوردته موزاييك.