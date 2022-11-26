“فاجعة غرق مركب للهجرة غير النظامية بجرجيس”، محور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة ووزيرة العدل



اجتمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم السبت بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفّال.

وتناول اللقاء، جملة من المواضيع والملفات، من بينها “الأبحاث الجارية المتعلقة بفاجعة غرق عدد من أبناء جرجيس، أواخر سبتمبر الماضي”، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.

وشدد رئيس الدولة في هذا الصدد على “ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة، خاصة بعد تعزيز الفريق المكلف بالبحث، على المستوى المركزي وبولاية مدنين”.

كما أكد بالمناسبة على “ضرورة احترام القانون واحترام واجب التحفظ، ممّن هم مؤتمنون على تطبيقه”، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.

وكان الرئيس قيس سعيّد، التقى منذ يومين، وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، وشدد على ضرورة “التسريع في الأبحاث وتعزيز الفرق التي تحوّلت إلى ولاية مدنين، حتى يعلم أهالي الضحايا والشعب التونسي الحقيقة كاملة”.

وخلال تواجده في جزيرة جربة التي احتضنت قمة الفرنكوفونية، قال رئيس الجمهورية يوم 18 نوفمبر الجاري للصحفيين، بخصوص الوضع في جرجيس وملف غرق عدد من شبانها قبل أسابيع، “إن الوصول إلى الحقيقة سيكون في القريب”.

يُذكر أن منطقة جرجيس فقدت يوم 21 سبتمبر المنقضي، 18 من أبنائها في رحلة هجرة غير نظامية، وقد نظم الأهالي جملة من التحركات والاحتجاجات لمعرفة مصير المفقودين.