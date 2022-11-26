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جامعة الكهرباء والغاز تقرر الدخول في اضراب يومي 7 و 8 ديسمبر القادم 

2022/11/26 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

قررت الجامعة العامة للكهرباء والغاز الدخول في إضراب كامل يومي 7 و 8 ديسمبر 2022، وذلك على خلفية رفض سلطة الاشراف إمضاء محضر اتفاق 5 ماي 2022 مع الطرف النقابي وتطبيقه وللمطالبة بمنحة الاقتصاد في التصرف لسنة 2020 والترقية الاستثنائية بمناسبة ستينية المؤسسة.
ووجه قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه باضراب في 25 نوفمبر الجاري الى كل من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الاجتماعية والمتفقد العام للشغل والمصالحة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وقررت الجامعة العامة للكهرباء والغاز، إثر اجتماعها يوم 24 نوفمبر الجاري بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، التقيد بمقاطعة المساهمة في حملة الاستخلاص والتقيد بالتوقيت العادي الموحد بقباضات الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ودعت الى الامتناع عن القيام بأي نشاط يختلف عن اختصاصات الاعوان ومقاطعة اعمال الصيانة بوحدات الإنتاج والنقل وعدم القيام بساعات إضافية خارج أوقات العمل العادي وعدم التعويض عند الغياب.
وأكدت مواصلة الوقفات الاحتجاجية بكافة وحدات الشركة يوميا بساعة وألا تكون التدخلات السريعة الا لرفع الاخطار الى جانب عدم القيام بأي عمل لا تتوفر به قواعد الصحة والسلامة المهنية.

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