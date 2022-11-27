عاجل: الاطاحة بمفتش عنه من أجل قضية إرهابية وحجز بندقية وبدلات عسكرية..

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بغار الدماء من ايقاف شخص مفتش عنه مطلوب لدى الفرقة المركزية للبحث في الجرائم الإرهابية.

وتاتي عملية الإيقاف، إثر عمل استعلاماتي دقيق ومداهمة منزل المشتبه به وهو ما مكن من القبض عليه.

وحسب ما أكده مصدر امني لاذاعة الجوهرة أف أم، أن الموقوف مصنف خطير، وهو محل 4 مناشير تفتيش منها منشوران لفائدة الوحدة المركزية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة.

كما مكنت العملية من حجز بندقية صيد دون رخصة ومبلغ مالي هام وبدلات عسكرية وخراطيش تابعة للسلاح المذكور.

وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة اذنت لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض قبل إحالة المشتبه به على أنظار الفرقة المركزية للبحث في الجرائم الإرهابية.