هام-كاس العالم 2022: النتائج وبرنامج المقابلات..

في ما يلي برنامج ونتائج مقابلات كاس العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022 :

الاحد 20 نوفمبر

المجموعة الاولى

قطر – الاكوادور 0-2

الاثنين 21 نوفمبر

المجموعة الثانية

انقلترا – ايران 6-2

المجموعة الاولى

– السنيغال – هولندا 0-2

المجموعة الثانية

الولايات المتحدة الامريكية – بلاد الغال 1-1

الثلاثاء 22 نوفمبر

المجموعة الثالثة

الارجنتين – العربية السعودية 1-2

المجموعة الرابعة

الدنمارك – تونس صفر لصفر

المجموعة الثالثة

المكسيك – بولونيا صفر لصفرا

المجموعة الرابعة

فرنسا – استراليا 4-1

الاربعاء 23 نوفمبر

المجموعة السادسة

– المغرب – كرواتيا صفر -صفر

المجموعة الخامسة

اليابان – المانيا 2-1

المجموعة الخامسة

اسبانيا – كوستاريكا 7- صفر

المجموعة السادسة

– بلجيكا – كندا 1-صفر

الخميس 24 نوفمبر2022

المجموعة السابعة

سويسرا – الكامرون 1-صفر

المجموعة الثامنة

الاوروغواي – كوريا الجنوبية صفر -صفر

المجموعة الثامنة

– البرتغال – غانا 3-2

المجموعة السابعة

– البرازيل – صربيا 2-0

الجمعة 25 نوفمبر

المجموعة الثانية

– بلاد الغال – ايران 0-2

المجموعة الاولى

– قطر – السنيغال 1-3

المجموعة الاولى

– هولندا – الاكوادور 1-1

المجموعة الثانية

– انقلترا – الولايات المتحدة 0-0

السبت 26 نوفمبر –

المجموعة الرابعة

– تونس – استراليا صفر-1

المجموعة الثالثة

– بولونيا – السعودية 2- صفر

المجموعة الرابعة

– فرنسا – الدنمارك 2-1

المجموعة الثالثة

– الارجنتين – المكسيك 2-صفر

الاحد 27 نوفمبر – بتوقيت تونس اليوم

المجموعة الخامسة

س 11 – اليابان – كوستاريكا

المجموعة السادسة

س 14 – بلجيكا – المغرب

المجموعة السادسة

س 17 – كرواتيا – كندا

المجموعة الخامسة

س 20 – اسبانيا – المانيا