تأجيل الامتحانات الى جانفي المقبل: وزير التربية يوجه رسالة هامة للأولياء..

دعا وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، الأولياء الى تفهم قرار تأجيل امتحانات الثلاثي الأول للمرحلة الابتدائية في القطاعين العام والخاص الى يوم 9 جانفي المقبل، موضحا أن موعد اجراء الامتحانات يجب أن يكون في نفس الآجال وبذات التواريخ سواء في العمومي أو الخاص.

وأكد الوزير في تصريح اعلامي على هامش حضوره موكب اعطاء اشارة انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع “التربية البيئية من أجل متوسط مستدام”،

أن تأجيل الامتحانات بعد أسبوع من بداية شهر جانفي أي يوم 9 من هذا الشهر، جاء نتيجة لضرورة ضبط موعد موحد للامتحانات بما يضمن التكافؤ في التعلمات بين جميع التلاميذ.

وكشف أن 1 مليون و150 ألف تلميذ بالقطاع العام درسوا بصفة عادية وسيشملهم رغم ذلك قرار تأجيل الامتحانات اضافة الى تلاميذ القطاع الخاص، مذكرا بان عدد التلاميذ الذين انقطعوا عن الدراسة كليا أو جزئيا، بسبب اضراب المعلمين النواب منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر الماضي، بلغ نحو 150 ألف تلميذ فقط من مجموع 1 مليون و300 ألف تلميذ يدرسون بالتعليم العمومي.

وقال في سياق آخر، أن الوزارة ستعقد جلسات مع كافة النقابات التابعة للقطاع التربوي والبالغ عددها 11، مشيرا الى أن أيادي الوزارة ممدودة للتفاوض حول عديد المطالب القطاعية.

وكانت وزارة التربية، أقرت تأجيل امتحانات الثلاثي الأول للمرحلة الابتدائية في القطاعين العمومي والخاص الى يوم 9 جانفي 2023 لتتواصل الى غاية يوم 14 من نفس الشهر، عوضا عن اجرائها في بداية شهر ديسمبر 2022.