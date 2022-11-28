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العويني يفجرها ويكشف معطيات جديدة تتعلق بملف الشهيدين بلعيد والبراهمي وملف التسفير..#خبر_عاجل

2022/11/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشف عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عبد الناصر العويني، انهم وجدوا مؤيدات تخص قضية الشهيد بلعيد في ملف ليست له أي علاقة به.

وأوضح عبد الناصر العويني في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين أنهم توصلوا الى حقائق تتعلق بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد في ملف أول شهيد للحرس الوطني للعمليات الإرهابية أنس الجلاصي.

وشدد العويني على أن ملف التسفير المتهم فيه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في ارتباط مباشر بملف مصطفى خذر وملف الاغتيالات وملف أنصار الشريعية.

وأضاف توصلوا الى حقائق في ملف التسفير وتداخل مباشر بين المسؤولين والمتهمين والمطلوب سماعهم في ملف التسفير وبين ملفات الاغتيال”.

وأكد عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن أجهزة الدولة المتمثلة في القضاء والمنظومة الأمنية مطالبان بكشف الحقيقة.

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