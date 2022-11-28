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توننداكس يعكس اتجاهه صعودا في إقفال الإثنين

2022/11/28 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

عكس توننداكس اتجاهه صعودا، الإثنين، وزاد بنسبة 0،3 بالمائة (8096،9 نقطة) ليقطع بذلك مع أربع حصص متتالية من التراجع. ولم تتجاوز قيمة المعاملات للحصّة 2،5 مليون دينار، بحسب مؤشرات “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد أهم إرتفاع، خلال الحصّة، لسهم البطارية التونسية أسد بنسبة 4،4 بالمائة (1،190 دينار) وتمكّن من جذب معاملات بقيمة 74 ألف دينار.

وزاد سهم الشركة التونسيّة لأسواق الجملة بنسبة 2،5 بالمائة وأقفل عند سعر 5 دنانير ولم يتمكن من جذب، سوى، 5آلاف دينار من المبادلات.

وتقهقر سعر سهم التونسيّة لصناعة الإطارات المطاطية بنسبة 4،2 بالمائة ليصل إلى سعر 5 دنانير وسط مبادلات لم تتجاوز قيمتها 2 ألف دينار. وتضاعف رسملة التونسيّة لصناعة الاطارات المطاطية على مستوى البورصة، منذ بداية، السنة لتبلغ مستوى 21 مليون دينار.

وأنهى سهم مجموعة تواصل القابضة، الحصّة، عند سعر 0،540 دينار بعد أن سجّل تراجعا بنسبة 1،8 بالمائة. وتمكن السهم من الاستحواذ على معاملات بقيمة 31 ألف دينار. ويشار إلى أن تواصل القابضة لم تقم إلى حد هذا التاريخ بالافصاح عن وضعيتها المالية لسنة 2021 رغم انقضاء الآجال القانونية.

وشكّلت حصّة، الإثنين، استفاقة بالنسبة لسهم شركة صنع المشروبات بتونس، الذّي ارتفع سعره بنسبة 1،3 بالمائة (13،550 د). وعمل السهم على جذب مبادلات بقيمة 366 ألف دينار.

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