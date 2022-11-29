تسجيل 8 مخالفات انتخابية من بينها الإشهار السّياسي..

قال محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إنّ المخالفات الانتخابيّة المسجّلة منذ بداية الحملة الإنتخابية في الداخل (يوم 25 سبتمبر) إلى غاية اليوم الثلاثاء، هي 8 مخالفات، 7 منها في علاقة ب”نشاط غير مصرّح به” ومخالفة واحدة متعلقة ب”الإشهار السّياسي” وتعتبر مخالفات عاديّة تستوجب التنبيه على المترشّح فقط.

وبيّن المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الهيئة قامت بتركيز 3 وحدات لرقابة أنشطة المترشحين، وهي وحدة رقابة الصحافة المكتوبة والالكترونية ووحدة رقابة الفضاء المفتوح (وسائل التواصل الإجتماعي) ووحدة رقابة وسال الإتصال السمعي والبصري.

وبخصوص المترشحين المنتمين لأحزاب، أفاد المصدر بأنّ هيئة الإنتخابات تلقّت إلى حدّ الآن، 61 تفويضا من الأحزاب، لاستعمال شعاراتها وبرامجها والتحدث باسمها في انتخابات 17 ديسمبر، استأثر حزب حركة الشعب ب37 تفويضا منها، فيما توزعت البقية على أحزاب تونس إلى الأمام وصوت الجمهوريّة وحركة شباب تونس وحركة شباب تونس الوطني.

يُذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظّم دورة تكوينية بيومين (28 و29 نوفمبر)، حول “قواعد وإجراءات الإقتراع والفرز وتجميع النتائج والإعلان عنها” لفائدة رؤساء الهيئات الفرعية ومنسقي الإدارات الجهوية والمكونين الجهويين، إضافة إلى عدد من إطارات الإدارة المركزية، والذين سيقومون بدورهم، في ما بعد، بتكوين أعوان مكاتب الاقتراع.